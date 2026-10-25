Бойко Борисов за ниската избирателна активност: Хората не виждат обединител на нацията, виждат партийни кандидати

Хората не виждат обединител на нацията. Виждат партийни кандидати, виждат много слаба предизборна кампания, изключително слаба. Просто нищо, което да предизвика емоция. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като упражни правото си на глас.

"И тази апатия, и страх, може би. Страх от машините, страх от репресиите, които последните седмици гледахме, тази показност", допълни Борисов.

По думите му, въпреки че ГЕРБ не е издигнал кандидат, е имало хора, които са търсили подкрепата му.

„Аз като лидер на дясна партия, а това е и една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя, затова дойдох и гласувах“, каза Борисов. На въпрос как е решил за кого да гласува, той отговори: „Е, аз знам!“

Бойко Борисов коментира и убийството на Слави Бинев и каза, че му е малко ми е странно и го тревожи, как премиерът знае, че има още убийства.

По повод случая с журналиста Соня Колтуклиева, лидерът на ГЕРБ обясни, че белезници се слагат за човек, който е опасен за охраната, опасен за обществото, може да избяга. А момчето от НСО е отишло само. Да, да го накажат, да го уволнят, каквото искат. Но да го изкарват с белезници, някакси грозно, някакси върху самата личност, неговите колеги и семействата им гледат това, каза още Бойко Борисов.