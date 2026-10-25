БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината

Прецедент в село Лютово, община Белица, нито един жител не е гласувал до момента в единствената секция в селото. Към 15.30 часа урната е празна. Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот. Членовете на комисията също не са гласували. Дали ще го направят, казват, че все още не са решили и „имат право на личен избор“.

Снимка: БНТ

В секцията коментираха, че хората бойкотират изборите заради задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. В съседното село Кузьово ситуацията е сходна – един гласувал жител и трима членове на комисията. Председателят на СИК казва, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането на Ревански.

#Лютово #президентски избори 2026 г. #гласове #Бойкот

Водещи новини

Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа
Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си!
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в...
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
България гласува за президент и вицепрезидент (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Президентски Избори 2026
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ