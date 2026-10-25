Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа

Прецедент в село Лютово, община Белица, нито един жител не е гласувал до момента в единствената секция в селото. Към 15.30 часа урната е празна. Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот. Членовете на комисията също не са гласували. Дали ще го направят, казват, че все още не са решили и „имат право на личен избор“.

Снимка: БНТ

В секцията коментираха, че хората бойкотират изборите заради задържането на кмета на Белица Радослав Ревански. В съседното село Кузьово ситуацията е сходна – един гласувал жител и трима членове на комисията. Председателят на СИК казва, че няма да гласува в знак на протест срещу задържането на Ревански.