Боинг ще направи нов опит за изстрелване на "Старлайнър" на 5 юни

Боинг и НАСА съобщиха, че екипите им се подготвят да изстрелят новата космическа капсула "Старлайнър" на 5 юни, след като в събота беше прекратен опитът за първия ѝ тестов полет с екипаж, предаде Ройтерс.

Капсулата е била готова за старта си от космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида в събота, преди компютърът на наземната система да задейства команда за автоматично прекъсване, която е прекратила процедурата по изстрелване.

От американската космическа агенция съобщиха, че екипите ѝ са работили през нощта, за да оценят помощното наземно оборудване на стартовата площадка, в което са възникнали проблеми по време на обратното броене.

Първият полет с капсулата "Старлайнър" CST-200 с екипаж до Международната космическа станция с двама астронавти на борда остава ключов етап за компания Боинг.

След изстрелването се очаква "Старлайнър" да стигне до космическата станция след полет от около 24 часа и да се скачи с нея на приблизително 402 километра над Земята.

Снимки: БТА

Първият пилотиран полет на капсулата до МКС се очаква от години и вече беше отлаган няколко пъти.

Първият изпитателен полет на "Старлайнър" беше направен през 2019 г., когато капсулата се размина "на косъм" от катастрофа заради проблем със софтуера и трябваше да се върне на Земята преждевременно, без да достигне МКС.

As teams work through details to determine the cause of the scrub, the focus right now is on the crew and helping them egress #Starliner safely. pic.twitter.com/xnbmkPbuxz