Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции

Областната болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен е в пълна готовност да приеме пострадали от тежката верижна катастрофа край Зимница, като за целта плановите операции са временно спрени, а към мястото са изпратени линейки, но все още няма транспортирани и приети пострадали.

Поради усложнената пътна обстановка областният управител Михаил Кашеров задейства системата BG-ALERT опасна метеорологична обстановка по магистралата и с призив за ползване на обходни маршрути. Полицията отбива трафика по автомагистрала „Тракия“ при Нова Загора през Сливенските минерални бани по Подбалканския път, като движението се регулира и на пътен възел „Петолъчката“.

На мястото на инцидента вече работи и екип на сливенската пожарна.