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Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Болницата в Сливен е в готовност да приеме пострадали от катастрофата край Зимница, спрени са плановите операции
Снимка: БТА
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Областната болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен е в пълна готовност да приеме пострадали от тежката верижна катастрофа край Зимница, като за целта плановите операции са временно спрени, а към мястото са изпратени линейки, но все още няма транспортирани и приети пострадали.

Поради усложнената пътна обстановка областният управител Михаил Кашеров задейства системата BG-ALERT опасна метеорологична обстановка по магистралата и с призив за ползване на обходни маршрути. Полицията отбива трафика по автомагистрала „Тракия“ при Нова Загора през Сливенските минерални бани по Подбалканския път, като движението се регулира и на пътен възел „Петолъчката“.

На мястото на инцидента вече работи и екип на сливенската пожарна.

#Зимница #АМ "Тракия" #катастрофа

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