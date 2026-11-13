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Борусия Дортмунд планира да подсили защитата си през зимния трансферен прозорец

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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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Германският клуб е готов да инвестира в нови попълнения, като привличането на централен защитник е сред основните приоритети

Борусия Дортмунд планира да подсили защитата си през зимния трансферен прозорец
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Борусия Дортмунд възнамерява да бъде активен на трансферния пазар през зимата, като основната цел на клуба е да увеличи конкуренцията в защитната линия. Според информация на германското издание "Билд“ спортният директор Оле Бук и ръководството на "жълто-черните“ обсъждат възможността за привличането на нов централен бранител.

Към момента няма конкретно набелязани футболисти, но не е изключено Борусия да насочи вниманието си към Втора Бундеслига. Бук познава добре първенството от престоя си в Елверсберг, което може да се окаже предимство при търсенето на подходящо попълнение.

Финансовото състояние на клуба позволява инвестиции през януари, стига ръководството да постигне съгласие относно качествата на потенциалния нов играч.

"Ако намерят футболист, в когото всички отговорни лица вярват и който може да помогне на Борусия Дортмунд в краткосрочен план, със сигурност са готови да отделят средства още тази зима“, коментира журналистът на „Билд“ Максимилиан Весинг.

През настоящия сезон старши треньорът Нико Ковач разчита основно на тройката Нико Шлотербек, Валдемар Антон и Жоан Гаду в центъра на защитата. Допълнителни възможности пред специалиста са Рами Бенсебаини, Филипо Мане и Лука Реджани.

Бъдещето на последния обаче остава несигурно. Според информация на "Sky Germany“ 18-годишният италианец е изразил желание да напусне клуба заради ограниченото игрово време. Неговият агент вече е уведомил ръководството за намеренията му, а интерес към защитника проявяват няколко водещи отбора от Серия А.

Реджани има едва две участия за първия състав през сезона, като основно получава игрови минути за младежките формации на клуба. Подобна е ситуацията и с Филипо Мане, който след мускулна контузия също трупа игрова практика предимно във втория отбор.

Възможно е Борусия Дортмунд да промени трансферните си приоритети и да се насочи към привличането на десен защитник. След напускането на Ян Коуто през лятото Юлиан Риерсон остана единственият типичен футболист на тази позиция в състава. В последните срещи Ковач използва и други играчи, сред които Максимилиан Байер, за да компенсира липсата на алтернативи.

Преди паузата за националните отбори хърватският специалист изненадващо премина към схема с четирима защитници при победата с 2:1 над Елверсберг. Тогава Жоан Гаду действаше като десен краен бранител, докато Риерсон получи почивка след участието си в Шампионската лига срещу Бетис.

#ФК Борусия Дортмунд

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