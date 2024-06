Бостън отново разочарова Далас за нова крачка към титлата

Бостън Селтикс крачи все по-уверено към титлата в НБА. Селекцията на Джо Мазула се наложи над Далас Маверикс със 105:98 във втория финален мач, изигран в „ТД Гардън“. Първото полувреме премина при поделено надмощие, но през второто „келтите“ намериха начин да наклонят везните в своя полза и да нанесат нов удар на баскетболистите, водени от Джейсън Кид.

По този начин тимът от щата Масачузетс отново опази крепостта си от тексасци и поведе с 2:0 победи. Серията се мести в Далас, а третият мач ще се състои на 13 юни (четвъртък).

Jrue Holiday (11-14 FGM, 0 turnovers) posts a hyper-efficient double-double as the @celtics take a 2-0 lead in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!



Jaylen Brown: 21 PTS, 7 AST

Jayson Tatum: 18 PTS, 12 AST

Luka Doncic: 32 PTS, 11 AST



Game 3: Wednesday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/ILOMyqghio