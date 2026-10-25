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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Божидар Божанов: Президентът има роля на обединител

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Гласувах за президент, който знае къде е България, знае накъде трябва да се стреми - към Европа, добави той

Снимка: БТА
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Гласувах за президент, който знае къде е България, знае накъде трябва да се стреми – към Европа. Гласувах за президент, който цяла кампания пълнеше зали, имаше ентусиазъм и според мен ще бъде изключително достоен президент на България – това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов след като упражни своето право на глас.

"На първо място обединител - това е конституционната роля на президента. И президентът бидейки обединител има функцията и на коректив, защото когато властта греши гражданите са от другата страна. И той като обединител има тази роля - обединявайки ги, да посочва грешките на властта", добави Божанов.

#България избира президент #Божидар Божанов

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