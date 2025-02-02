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Браницкият и мелнишкият епископ са кандидатите за видински митрополит

Елиана Димитрова
от Елиана Димитрова
13:21, 02.02.2025
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
кандидатите нов патриарх видинският митрополит даниил
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Браницкият епископ Пахомий и мелнишкият епископ Герасим са избраните от епархийските избиратели на видинската епархия кандидати за нов видински митрополит.

На състоялия се днес епархийски избирателен събор във Видин избирателите, излъчени от епархията, дадоха своите гласове - за браницки епископ Пахомий 24 гласа и за мелнишки епископ Герасим 18 гласа.

На 9 февруари Светият синод ще посочи един от двамата епископи, който ще е следващият видински митрополит.

До избора се стигна след като досегашният видински митрополит Даниил оглави като патриарх Българската православна църква.

Наместник на митрополитския престол във Видин стана врачанският митрополит Григорий, който е натоварен да проведе избора.

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#видински митрополит #Видин
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