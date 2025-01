Бразилски квалификант не даде сет на Андрей Рубльов в Мелбърн

Андрей Рубльов отпадна още на старта на Откритото първенство на Австралия по тенис в Мелбърн. Деветата ракета в света загуби изненадващо от бразилския квалификант Жоао Фонсека в три сета - 6:7 (1), 3:6, 6:7 (5), за около два часа и 25 минути.

Фонсека, 112-и в ранглистата при мъжете, спечели Некст Джен титлата в края на миналата година и демонстрира нагледно защо се очаква да има голямо бъдеще в тениса. Южноамериканецът поведе след тайбрек, а след това имаше нужда от един-единствен пробив за аванс от 2:0 сета. В третия той показа характер и върна пробив пасив, преди отново да сломи Рубльов в дълъг гейм.

Фонсека изигра отличен мач, като завърши с 14 аса и само 1 двойна грешка. Той спечели 79% от точките на първи сервис и спаси 5/6 възможности за пробив пред руския си опонент. Бразилецът заби 51 уинъра и направи 32 непредизвикани грешки, докато балансът на Рубльов също бе положителен - 33-25.

