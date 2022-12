Бруклин спечели гостуването си на Атланта за десети пореден успех

Бруклин Нетс се наложи над Атланта Хоукс със 108:107 точки като гост в пореден мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). За „мрежите“ това бе десети последователен успех в Лигата и 14-и в последните 15 срещи.

Кайри Ървинг бе най-резултатен за победителите с 28 точки, 15 от които в последната четвърт. Гардът приключи с 11/22 от полето и 5/11 от тройката, като добави пет борби и осем асистенции към статистиката си. Кевин Дюрант изигра традиционно силен двубой, оставайки близо до трипъл-дабъл с 26 пункта, рекордните за сезона 16 овладени топки и осем завършващи подавания. Ник Клакстън се отчете с дабъл-дабъл – 17 точки и 10 борби, а Бен Симънс и Пати Милс добавиха съответно 10 и 12 пункта за успеха.

10-straight for the Nets ...



Kyrie (28 PTS) and KD (26 PTS) combine for 54 PTS to lift the @BrooklynNets to the win and keep their win-streak alive! pic.twitter.com/qZZZjSMKq8