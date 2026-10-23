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"Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация"

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булгаргаз предлага поевтиняване природния газ юни
Снимка: Архив/БГНЕС
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„Булгаргаз“ ЕАД поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД. Това съобщиха в съобщение до медиите.

Във връзка с преговорите по подписването на нов договор за доставка на природен газ с „Топлофикация София“ ЕАД за 2027 г., както и с оглед настъпването на отоплителния сезон и ниските нива на плащания от страна на топлофикационното дружество, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД поиска от ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД пълна и актуална информация за финансовото и ликвидното състояние на дружеството, в т.ч. информация относно приходите от продажба на електрическа енергия чрез „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), актуализиран план-график за плащанията към „Булгаргаз“ ЕАД до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за очакваните парични потоци и източници на финансиране".

Задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД към „Булгаргаз“ ЕАД надхвърлят 900 млн. евро, а дружеството системно не изпълнява договорения график за тяхното погасяване. Затова е необходима актуална финансова информация, която да позволи на „Булгаргаз“ да оцени възможностите на топлофикационното дружество да заплаща текущите доставки на природен газ и да погасява натрупания дълг - пишат в позицията си.

"Продължаващото нарастване на задълженията и недостатъчните плащания налагат поемането на конкретни ангажименти, подкрепени с осигурено финансиране. Към настоящия момент в „Булгаргаз“ ЕАД все още не е постъпила поисканата информация от „Топлофикация София“ ЕАД, въпреки изричното настояване на обществения доставчик данните да бъдат предоставени в срок до 22 октомври т.г. „Булгаргаз“ ЕАД счита за недопустимо в условията на започнал отоплителен сезон и при натрупани задължения, надхвърлящи 900 млн. евро, „Топлофикация София“ ЕАД да продължава да не предоставя дори базова информация за финансовото си състояние, което поставя под сериозно съмнение готовността на топлофикационното дружество да предприеме реални действия за разрешаване на задълбочаващия се финансов проблем. Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД вече поиска среща през следващата седмица със столичния кмет Васил Терзиев, за да се потърси спешно решение на проблемите с „Топлофикация".

#Васил Террзиев #"Топлофикация" #"Булгаргаз" #среща

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