"Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация"

„Булгаргаз“ ЕАД поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД. Това съобщиха в съобщение до медиите.

Във връзка с преговорите по подписването на нов договор за доставка на природен газ с „Топлофикация София“ ЕАД за 2027 г., както и с оглед настъпването на отоплителния сезон и ниските нива на плащания от страна на топлофикационното дружество, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД поиска от ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД пълна и актуална информация за финансовото и ликвидното състояние на дружеството, в т.ч. информация относно приходите от продажба на електрическа енергия чрез „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), актуализиран план-график за плащанията към „Булгаргаз“ ЕАД до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за очакваните парични потоци и източници на финансиране".

Задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД към „Булгаргаз“ ЕАД надхвърлят 900 млн. евро, а дружеството системно не изпълнява договорения график за тяхното погасяване. Затова е необходима актуална финансова информация, която да позволи на „Булгаргаз“ да оцени възможностите на топлофикационното дружество да заплаща текущите доставки на природен газ и да погасява натрупания дълг - пишат в позицията си.