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ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2027 г.

Бюджет 2027: Социалните партньори обсъждат план-сметката за догодина

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Проектобюджетът за 2027 година ще бъде разгледан днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество. По-рано през седмицата надзорните съвети на НОИ и Здравната каса одобриха проектобюджетите на общественото осигуряване и парите за здраве.

Заложеният дефицит в държания бюджет за догодина е 3,5 на сто или 4,9 милиарда евро на касова основа. Предвидените приходи и разходи надхвърлят 50 милиарда евро. Изчисленията са направени при 4% инфлация и 2,5% ръст на икономиката. Новият държавен дълг възлиза на 8,6 милиарда евро, а разходите за отбрана са над 3 милиарда.

За догодина проектобюджетът на общественото осигуряване ще надхвърли 16 милиарда евро. Разходите за пенсии са над 14,6 милиарда евро. От 1 януари минималната работна заплата става 660 евро, а от юли догодина пенсиите се увеличават по швейцарското правило. Майчинството за втората година става 450 евро.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 евро, а максималният 2400 евро. В план-сметката на Здравната каса са заложени над 5,6 милиарда евро. Почти половината от средствата - над 2.5 милиарда евро са за болнична помощ. Разходите за лекарства, медицина изделия и диетични храни са над 1.4 милиарда евро. Предвидени са повече пари за лични лекари, специалисти, изследвания и зъболекари. След заседанието на социалните партньори бюджетът ще бъде окончателно одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание.

#проектобюджет 2027 #НСТС

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