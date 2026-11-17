Проектобюджетът за 2027 година ще бъде разгледан на първо четене на извънредно заседание на ресорната комисия в парламента, заедно с бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

План-сметката беше приета вчера от Министерския съвет и беше внесена в Народното събрание. Бюджетът и мотивите към него са изготвени при прогноза за растеж на икономиката от 2,5% през 2027 г. Средногодишната инфлация се очаква да бъде четири на сто.

Заложени са над 55 млрд. евро разходи, над 51 млрд. приходи и бюджетен дефицит в рамките на 4,9 млрд. евро, или 3,5 на сто от БВП на касова основа.

От 1 януари се увеличава минималната работна заплата на 660 евро. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, увеличават се заплатите в бюджетния сектор с 5%, замразяват се възнагражденията в сектор „Сигурност", учителските заплати се увеличават с 7,5 на сто.

В бюджета е заложено увеличение и на приходната част – въвежда се данък свръхпечалба в шест сектора от 33%, както и нов акциз върху мощните автомобили.