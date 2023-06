Челси - Лъвърпул още на старта на новия сезон във Висшата лига

Отборите на Челси и Ливърпул ще се изправят един срещу още в първия кръг на новия сезон в английската Висша лига, отреди тегленият днес жребий за започващото през август първенство.

Двубоят на "Стамфорд Бридж" ще бъде и дебют за новия наставник на лондончани Маурисио Почетино, който официално ще поеме тима от 1 юли, а още в първия си мач той ще има сериозно предизвикателство пред себе си - Юрген Клоп и неговият Ливърпул.

Кампанията пък ще бъде открита официално с мач на шампиона Манчестър Сити, който ще гостува на новака Бърнли, който е воден от бившия капитан на "гражданите" Венсан Компани.

Сребърният медалист от изминалия сезон Арсенал пък ще посрещне в първия кръг на своя "Емиратс" Нотингам Форест, докато Манчестър Юнайтед ще бъде домакин на Уулвърхямптън.

В програмата за началото на новия сезон откриваме още любопитен дуел между Нюкасъл Юнайтед и Астън Вила, както и лондонско дерби - Брентфорд срещу Тотнъм.

Ето я и пълната програма за 1-ия кръг от новия сезон във Висшата лига:

11 август

Бърнли - Манчестър Сити

12 август

Арсенал - Нотингам Форест

Борнемут - Уест Хям Юнайтед

Брайтън - Лутън Таун

Евертъ - Фулъм

Шефилд Юнайтед - Кристъл Палас

Нюкасъл Юнайтед - Астън Вила

13 август

Брентфорд - Тотнъм

Челси - Ливърпул

14 август

Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън

