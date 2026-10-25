БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 01:57 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 12:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Четири секции в Хасковско останаха без ток, но гласуването продължава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Запази
четири секции хасковско останаха без ток гласуването продължава
Снимка: БТА
Слушай новината

В четири секции в област Хасково преди обед имаше прекъсване на електричеството. Без ток останаха местата за гласуване в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав в Община Стамболово, както и в Община Минерални бани, съобщиха от РИК в Хасково.

Ниска е избирателната активност в Хасковския избирателен район. До обяд гласувалите са 5,84%. От общо 225 051 избиратели, имащи право на глас, своя вот са дали 13 143 души.

За сега най-висока е активността в община Ивайловград – 10,47 %, а най-ниска – в Община Стамболово – 3,76 %. В областния център Хасково 5,51 на сто от гражданите са упражнили правото си на глас.

#България избира президент #без ток #Стамболово #изборни секции

Водещи новини

ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
193 сигнала за изборни нарушения са получени в МВР към 11.00 часа 193 сигнала за изборни нарушения са получени в МВР към 11.00 часа
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си!
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Как протича изборният ден в Община Белица след призивите за бойкот?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
България гласува за президент и вицепрезидент (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Президентски Избори 2026
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ