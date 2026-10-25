Четири секции в Хасковско останаха без ток, но гласуването продължава

В четири секции в област Хасково преди обед имаше прекъсване на електричеството. Без ток останаха местата за гласуване в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав в Община Стамболово, както и в Община Минерални бани, съобщиха от РИК в Хасково.

Ниска е избирателната активност в Хасковския избирателен район. До обяд гласувалите са 5,84%. От общо 225 051 избиратели, имащи право на глас, своя вот са дали 13 143 души.

За сега най-висока е активността в община Ивайловград – 10,47 %, а най-ниска – в Община Стамболово – 3,76 %. В областния център Хасково 5,51 на сто от гражданите са упражнили правото си на глас.