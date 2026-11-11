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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Четирима остават в реанимация в Сливен, 77 души дариха кръв за пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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77 души са дарили кръв в първия ден от кампанията в подкрепа на пострадалите при тежката катастрофа. Кръводаряването продължава и днес, като има предварително записани желаещи. През спешното отделение на областната болница в Сливен са преминали 23-ма пострадали, 18 от тях са останали за лечение. Четирима пациенти са в реанимация, като един от тях е в тежко състояние с опасност за живота.

Кампанията за кръводаряване беше обявена вчера, а още от обяд граждани на Сливен започнали да посещават болницата, за да помогнат на пострадалите. Последният кръводарител е преминал около 20 часа.

За активността на хората и продължаването на инициативата разказа представител на болницата, който благодари на всички включили се.

„Днеска продължаваме. Има предварително записани в отделението по трансфузионна хематология допълнително хора, които ще дойдат да дадат кръв и днес.“ директорът на сливенската болница д-р Васислав Петров.

„23-ма преминаха през спешното отделение. 18 останаха при нас за лечение. 4 пациента са в реанимация, които са в по-тежко състояние. Като тях има мъж, който е със съчетана травма в тежко състояние с опасност за живота.“

По-леко пострадалите, сред които пациенти с комоцио и лицеви травми, вероятно ще могат да бъдат изписани в следващите дни. Днес обаче не се очаква изписване на пациенти.

Към момента няма пациенти, за които да се налага незабавно транспортиране до друга болница.

Вижте повече в прякото включване.

#състоянието на пострадалите #тежка верижна катастрофа #Сливен

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