Четвърта победа за сезона за Арманд Дуплантис в овчарския скок от Диамантената лига

Доминаторът в овчарския скок Арманд Дуплантис от Швеция се наложи със скромните за него 6,11 метра на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Мондо този път не опита да подобри световния рекорд. Зад него завършиха гръкът Емануил Каралис с 5.82 метра и белгиецът Бен Брудерс, също с 5.82 метра. Това е четвърта победа за шведа в Диамантената лига през сезона.

Спринтьорът от Ямайка Акийм Блейк спечели състезанието на финала на 100 метра. Той даде най-добро време от 9,93 секунди, като единствен слезе под 10 секунди в бягането. Блейк остави зад гърба си двама американци - Кристиан Коулмън с 10.00 секунди и Фред Кърли с 10.01.

Maiden win



's Ackeem Blake storms to his first League title in the men's 100m in 9.93 at the @MVDbrussels



This is also his first ever win on the Diamond League circuit



@matthewquine#DiamondLeague pic.twitter.com/W5E6IOcbFQ — World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2024

Французинът Саша Зоя изненадващо се наложи на 110 метра с препятствия за мъже. Той направи силен финал на сезона, като победи в дисциплината с 13.16 секунди. Втори остана италианецът Лоренцо Нделе Симонели, дал време 13.22 секунди. На трето място завърши американецът Фреди Критендън, който финишира за 13.24.

В скока на дължина при мъжете победи още един състезател от Ямайка - Таджай Гейл, който скочи 8.28 метра. Това е и неговото най-добро постижение. Втори остана швейцарецът Симон Ехамер с 8.16 метра, а трети е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8.15 метра.

Winning when it counts



's Tajay Gayle wins the men's long jump Diamond League title with a leap of 8.28m



First win of the season

First diamond league title



@GorczynskaMarta #DiamondLeague pic.twitter.com/zsprMWn9N4 — World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2024

Трима състезатели от Етиопия триумфираха в бягането на 5000 метра при мъжете. Първи завърши Бериху Арегави с време 12:43.66 минути. Хагос Гебривет завърши за 12:44.25, а трети остана Телахун Хайле Бекеле с 12:45.63 минути.

В спринта при жените шампионка стана Жулиен Алфред от Есватини с 10.88 секунди. Тя изпревари британката Дина Ашър-Смит с 10.92 и Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 11-05 секунди.

It's Alfred year



After her Olympic triumph, 's Julien Alfred also wins her maiden women's 100m Diamond League title with 10.88



@matthewquine#DiamondLeague pic.twitter.com/CqKJB32i0J — World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2024

Канадката Сара Митън спечели в мятането на гюле, като направи най-добър опит от 20.25 метра. Тя изпревари американката Чейз Джаксън с 19.90 метра и германката Йемиси Огунлейе с 19.72.

При хвърлянето на диск при жените шампионка в Брюксел стана американката Валари Олман с 68.47 метра. На второ място завърши китайката Бин Фен с 67.49 метра, а трета на подиума завърши кубинката Яйме Перес с 66.96 метра.

4 in a row



The Olympic champ @vallman123 wins her 4th Diamond League in a row in the women's discus throw #DiamondLeague pic.twitter.com/Kb2IatogxV — World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2024

Марилейди Паулино от Доминиканска република триумфира в бягането на 400 метра при жените с 49.45 секунди. Втора остана американката Алексис Хоулмс с 50.32 секунди, а трета завърши Расидат Аделеке от Република Ирландия с 50.96 секунди.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: