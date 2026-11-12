Четвърта поредна победа за Адриан Андреев на "Чалънджър" в Гърция

Алекс Ганчев пък се класира за полуфиналите на двойки на същия турнир.
Българският тенисист Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.
25-годишният Андреев, който преди това постигна две победи в квалификациите и една в основната схема, се наложи с 7:6(6), 3:0 и отказване над поставения под №3 в схемата и №222 в световната ранглиста Раул Бранкачо (Италия).
Българинът навакса пасив от 2:4 и поведе с 5:4, като при този резултат пропусна два сетбола при сервис на италианеца. Впоследствие се стигна до тайбрек, в който Андреев пропусна сетбол при 6:5, но след това спечели две поредни точки за 8:6. Във втората част българинът поведе с 3:0 с два пробива, след което Бранкачо прекрати участието си в мача.
Със страхотното си представяне Андреев заработи 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-то място. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу друг италианец – Микеле Рибекай, който е №281 в ранглистата.
Алекс Ганчев пък се класира за полуфиналите на двойки на същия турнир.
24-годишният българин и Саша Маес (Люксембург) победиха водачите в схемата Виктор Корня (Румъния) и Кай Венелт (Германия) с 6:4, 6:2 за час и 18 минути игра.
Ганчев и Маес спечелиха пет поредни гейма от 0:2 до 5:2 в първия сет, който впоследствие затвориха с 6:4. Във втората част двамата взеха четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 и заслужено се поздравиха с победата.
За място на финала Алекс Ганчев и Саша Маес ще играят срещу италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато.
С класирането си за полуфиналите Алекс Ганчев заработи 17 точки за ранглистата на двойки, в която през тази седмица заема 827-о място.