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Четвърта поредна победа за Адриан Андреев на "Чалънджър" в Гърция

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Алекс Ганчев пък се класира за полуфиналите на двойки на същия турнир.

адриан андреев отказа без игра полуфинала турнира агадир
Снимка: БТА
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Българският тенисист Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният Андреев, който преди това постигна две победи в квалификациите и една в основната схема, се наложи с 7:6(6), 3:0 и отказване над поставения под №3 в схемата и №222 в световната ранглиста Раул Бранкачо (Италия).

Българинът навакса пасив от 2:4 и поведе с 5:4, като при този резултат пропусна два сетбола при сервис на италианеца. Впоследствие се стигна до тайбрек, в който Андреев пропусна сетбол при 6:5, но след това спечели две поредни точки за 8:6. Във втората част българинът поведе с 3:0 с два пробива, след което Бранкачо прекрати участието си в мача.

Със страхотното си представяне Андреев заработи 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-то място. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу друг италианец – Микеле Рибекай, който е №281 в ранглистата.

Алекс Ганчев пък се класира за полуфиналите на двойки на същия турнир.

24-годишният българин и Саша Маес (Люксембург) победиха водачите в схемата Виктор Корня (Румъния) и Кай Венелт (Германия) с 6:4, 6:2 за час и 18 минути игра.

Ганчев и Маес спечелиха пет поредни гейма от 0:2 до 5:2 в първия сет, който впоследствие затвориха с 6:4. Във втората част двамата взеха четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 и заслужено се поздравиха с победата.

За място на финала Алекс Ганчев и Саша Маес ще играят срещу италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато.

С класирането си за полуфиналите Алекс Ганчев заработи 17 точки за ранглистата на двойки, в която през тази седмица заема 827-о място.

#Адриан Андреев

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