Циципас си осигури полуфинал с Хачанов на Australian Open

Стефанос Циципас се класира за третия си пореден и общо четвърти полуфинал в последните пет години на Аустрелиън Оупън, след като надигра Иржи Лехечка в три сета – 6-3, 7-6 (2), 6-4, за около два часа и 20 минути игра.

Първата ракета на Гърция потегли уверено в двубоя с непоставения чех, който дебютира на тази фаза в турнир от Големия шлем, правейки пробив в дебютния сервис гейм на противника. До края на откриващия сет той нямаше затруднения и така поведе в резултата. Втората част бе далеч по-равностойна, като Лехечка имаше пет точки за пробив в четвъртия гейм, но Циципас се измъкна. Съдбата на сета бе решена в тайбрек, където гъркът бе по-солиден и след няколко уинъра се доближи до място в последните четири.

В седмия гейм на третия сет Лехечка имаше три поредни точки за пробив, които отново не съумя да оползотвори. След това той се пропука на собствено подаване в десетия гейм, с което бе сложен и край на срещата. Разликата в мача дойде при точките за пробив – Циципас отрази и осемте шанса за пробив пред съперника. Той направи два уинъра по-малко от Лехечка, но и чехът направи четири непредизвикани грешки повече от гърка.

