ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Към 16.00 ч. активността е 16,04%, съобщиха от Централната избирателна комисия. На предходните президентски избори през 2021 г. към този час активността е била 24,12%.

Най-висока е избирателната активност в 23-ти изборен район в София – 25,9%. Най-ниска е в Кърджали – 6,77%.

Към момента има 4 жалби и 50 сигнала. Жалбите са за нарушение в СИК, нарушение на правата на избиратели и един за купуване на гласове в Плевен.

23 машини са преустановили работа, като в две избирателни секции е имало втора машина, така че работата е продължила с другата машина.