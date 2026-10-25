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ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 16:00 ч. избирателната активност е 16,04%, най-висока е в 23 МИР София, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

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Към 16.00 ч. активността е 16,04%, съобщиха от Централната избирателна комисия. На предходните президентски избори през 2021 г. към този час активността е била 24,12%.

Най-висока е избирателната активност в 23-ти изборен район в София – 25,9%. Най-ниска е в Кърджали – 6,77%.

Към момента има 4 жалби и 50 сигнала. Жалбите са за нарушение в СИК, нарушение на правата на избиратели и един за купуване на гласове в Плевен.

23 машини са преустановили работа, като в две избирателни секции е имало втора машина, така че работата е продължила с другата машина.

#цик #избори за президент

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