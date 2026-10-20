ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя

6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя. Местата, в които ще има балотаж и в същото време първи тур на изборите за президент и вицепрезидент, ще бъдат в две различни помещения и две отделни секционни избирателни комисии. Четири дни остават до изборите. Това съобщи на редовния брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

На изборите за президент и вицепрезидент на машина ще се гласува в 9 373 избирателни секции в страната, като в 2 249 ще има по две машини за гласуване. С 11 620 машини ще се гласува в изборния ден, в изборите в неделя.

Имащите право на глас според окончателните избирателни списъци са 6 590 000 избиратели, като от тях 46 001 са навършили пълнолетие от изборите от април месец, тоест ще имат право да гласуват за първи път на тези избори.

Вече се доставят в областните администрации изборните книжа, хартиените бюлетини за гласуване и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване, като те ще останат под засилена охрана до деня на изборите.

Като всяка избирателна секция, в която ще се проведе машинно гласуване, ще се доставят две ролки за хартия за една машина, там, където има, и ще получат общо пет ролки там, където има две или по две машини.

А до 23 октомври избирателите с пропуски или грешки в списъците могат да подадат заявление за включването им в изборния процес.

По отношение на хората с увреждания, 1 500 броя тактилни шаблони за гласуване с хартиени бюлетини ще бъдат отпечатани до 23 октомври от печатница "Демакс" АД, като те са толкова, колкото са и съответно секциите.

Ангажимент на печатницата е да ги транспортира до съответните районни избирателни комисии, а те от своя страна заедно с общинските администрации ще извършат разпределението и предаването на тактилните шаблони, заедно с указанията на ЦИК за гласуване с тях на секционните избирателни комисии, като районните избирателни комисии заедно с общинските администрации чрез медиите трябва да информират избирателите в кои секции ще има възможност да гласуват с тези тактивни шаблони.

Има изрично указание от Централната избирателна комисия по предвидения Изборен кодекс как гласуват избирателите с увредено зрение и такива шаблони за изборите за президент и вицепрезидент.