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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

ЦИК: Към 12:00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин

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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Избирателната активност към 12:00 ч. е 5,8% при гласували 385 092. Най-висока избирателна активност е отчетена в област Видин - 8,12%, а най-ниска в Кърджали 2,56%.

Към ЦИК са постъпили 13 сигнала, 4 сигнала са за нарушение на процеса за гласуване, 7 лица са отказали да гласуват с машина, искали да гласуват с хартиена бюлетина. 20 машини в страната са с някакви проблеми - секциите са преминали към гласуване с хартия.

Другите сигнали са свързани с избирателния списък, който е несъответствал на номера на секцията. А е имало и три сигнала, свързани с предизборна агитация, допълват от Централната избирателна комисия. Останалите нарушения са относно машинното гласуване.

Към 12.00 часа има 20 машини за гласуване в цялата страна с различни проблеми и гласуването там е преминало на хартия, като от тези 20 машини 4 от тях не са успели да стартират в изборния ден поради проблем с принтера, с четеца на машината или с мрежовото захранване. Проблемните машини са в област Бургас, Монтана, Пазарджик, , Плевен, Русе, Силистра. Най-много са в София град 23ти район, където има 5 машини, на останалите места са по 1.

#цик #избирателна активност #Видин

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