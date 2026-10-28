ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа
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След няколкочасово заседание ЦИК не установи административно нарушение на Изборния кодекс, извършено от Румен Радев чрез изявление след негово участие.
Според част от членовете на ЦИК обаче взетото решение е незаконосъобразно, тъй като в сигналите се говори за съвсем различно нарушение – използване на комуникационните канали на Министерския съвет за предизборна агитация.
Над 120 сигнала бяха подадени до ЦИК от граждани, неправителствени организации, както и от Инициативния комитет на двойката Гюров – Кандев. Решението бе прието с 8 гласа „за“ и 7 „против“.