ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи (23%)

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от вота за президент и вицепрезидент, проведени на 25 октомври 2026 г. По данни на комисията до урните са отишли 1 525 034 българи от имащите право на глас 6 584 025 избиратели, което са близо 23%.

"В произведените на 25 октомври 2026 г. на избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката, тъй като в гласуването не са участвали повече от половината избиратели и никой от кандидатите не е получил повече от половината от действителните гласове", обявиха от избирателната комисия.

Първите двама кандидати, получили най-голям брой от гласовете, отиват на балотаж на 1 ноември.

Изборът ще бъде между кандидатите за президент с номер 4 Андрей Гюров и Георги Кандев, подкрепени от Инициативен комитет, които са получили 486 232 действителни гласове, и номер 25 Илияна Йотова и Кирил Вълчев, също подкрепени от Инициативен комитет и получили 528 951 действителни гласове.

От ЦИК обявиха и колко души са избрали опцията "Не подкрепям никого" - става дума за 67 353 души.