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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

ЦИК определи чрез жребий реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент преди балотажа

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Централната избирателна комисия определи чрез жребий в Народното събрание реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември, по Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Първи обръщение към гражданите ще отправи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. След нея обръщението си ще направи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

Обръщенията ще бъдат излъчени на 30 октомври 2026 г. – последния ден на предизборната кампания, по БНТ и БНР. Всяко от тях ще бъде с продължителност десет минути.

Снимки: БТА

Според чл. 193, ал. 3 от Изборния кодекс при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката кандидатите имат право да отправят обръщения по програмите на БНТ и БНР в последния ден на предизборната кампания между двата тура. Продължителността им е до 10 минути, а поредността се определя чрез жребий по ред, установен от ЦИК. Обръщенията не се заплащат.

ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.

#обръщения #кандидатпрезидентски двойки #цик #жребий #президентски избори

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