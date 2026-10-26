ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
11048
Чете се за: 00:32 мин.
2,89% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого"
Слушай новината
Централната избирателна комисия публикува резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври при 100% обработени протоколи от чужбина.
>> Андрей Гюров - Георги Кандев – 45,79%
>> Илияна Йотова - Кирил Вълчев – 22,79%,
>> Костадин Костадинов - Петър Волгин – 11,61%,
>> Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева – 6,47%,
>> Радостин Василев - Красимир Манов – 3,72%,
>> Иван Христанов - Стоянка Черкезова – 1,75%.
2,89% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого", това са 2342 души.