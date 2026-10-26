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ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора

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2,89% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого"

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Централната избирателна комисия публикува резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври при 100% обработени протоколи от чужбина.

>> Андрей Гюров - Георги Кандев – 45,79%

>> Илияна Йотова - Кирил Вълчев – 22,79%,

>> Костадин Костадинов - Петър Волгин – 11,61%,

>> Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева – 6,47%,

>> Радостин Василев - Красимир Манов – 3,72%,

>> Иван Христанов - Стоянка Черкезова – 1,75%.

2,89% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого", това са 2342 души.

#България избира президент #президентски избори 2026 #гласуване в чужбина #резултати

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