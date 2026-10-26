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ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
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ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)

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ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Снимка: БТА/Архив
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Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври.

При обработени 95,29% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

  • Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34,59%,
  • Андрей Гюров - Георги Кандев - 32,03%,
  • Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12,62%,
  • Радостин Василев и Красимир Манов – 4,60%,
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,80%,
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,41%.

4,42% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого", това са 48 025 души.

15,95% е избирателната активност към 16.00 ч. - това сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

#обработени протоколи #цик #изборен ден #избори за президент

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