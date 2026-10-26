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ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)

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Снимка: БТА/Архив
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Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври.

При обработени 99,94% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

>> Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34,76%,

>> Андрей Гюров - Георги Кандев - 31,95%,

>> Костадин Костадинов - Петър Волгин - 12,54%,

>> Радостин Василев - Красимир Манов – 4,61%,

>> Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева – 3,79%,

>> Иван Христанов - Стоянка Черкезова – 2,40%.

4,43% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого", това са 67 326 души.

15,95% е избирателната активност към 16.00 ч. - това сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова

#обработени протоколи #цик #изборен ден #избори за президент

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