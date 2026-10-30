ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа

Нови указания за машинното гласуване изпрати Централната избирателна комисия до общините и районните избирателни комисии преди балотажа. Това съобщи в "Денят започва" говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Причината са установени случаи на прекъснат процес на гласуване на първия тур, при които вотът на избиратели не е бил записан на флаш паметта, въпреки че е имало издадена частична разписка. От ЦИК призовават избирателите да спазват стриктно инструкциите при работа с машините.

Сред най-честите причини за незавършен процес е преждевременното изваждане на картата или издърпването на контролната разписка преди звуковия сигнал.

Доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Указанията са да не се дърпа разписката по-рано, преди да се чуе звуковият сигнал, тъй като това също е предпоставка за незавършване на процеса докрай и записване на гласа. Това, което казах предварително – с изваждане на картата, което имахме на няколко места в страната в секционните избирателни комисии в деня на изборите.“

От комисията са дали указания и за действията при прекъсване на електрозахранването.

На първия тур са установени и технически неизправности при част от машините. Общо 31 устройства са имали проблеми, като две са били в чужбина, а 29 – в страната. В 27 секции е имало по две машини, което е позволило гласуването да продължи.

Доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Броят е изключително малък – 31 машини. При транспортирането някои от тях имаха проблеми – една с чупен дисплей и няколко, които не са тръгнали поради изгаряне на дънната платка. Така че това е въпрос на транспорта.“

От ЦИК уточняват, че съгласно договора с изпълнителя повредите трябва да бъдат отстранени в рамките на седмицата преди балотажа. За неизползваните машини няма да бъде извършено плащане.

Проблеми на първия тур са установени и с осигуряването на тайната на вота при машинното гласуване. На места са липсвали паравани заради недоставени щипки за закрепването им. За балотажа те няма да бъдат осигурени, но от ЦИК са дали указания как да бъде организирано пространството около машините.

Доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Щипки няма да има, но сме дали указания тогава, когато машината е без съответните паравани, да бъде организирана така тайната на вота, че избирателят да не е в тъмна стаичка, все пак да се вижда от членовете на секционните избирателни комисии. Трябва да се осигури тайната на вота, така че това са алтернативните методи.“

От комисията отчитат, че една от слабостите на първия тур е била недостатъчната подготовка на част от секционните комисии за реакция при възникване на проблеми с машините. Затова преди балотажа са изпратени допълнителни инструкции.

От ЦИК заявяват, че са готови и за по-висока избирателна активност, като организацията на изборния процес не зависи от броя на гласуващите.

Доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Подготвени сме. За Централната избирателна комисия процесът по организация е един и същ, без значение колко е активността. Ние следва да извършим едни и същи действия.“

От комисията отчитат и бързото обработване на изборните книжа след първия тур. Всички секции в чужбина са били приети до 6 часа сутринта, а районните избирателни комисии са подали отчетите си още в понеделник.

Вижте целия разговор във видеото.