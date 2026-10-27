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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи балотажа за 1 ноември

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След насрочването на балотажа отново започва предизборна кампания, която ще приключи 24 часа преди гласуването

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До края на днешния ден ЦИК трябва да обяви с решение резултата от първия тур на президентския вот и да насрочи балотаж за тази неделя, 1 ноември. След насрочването му отново започва предизборна кампания, която ще приключи 24 часа преди гласуването.

Окончателно - Илияна Йотова събра 34,8% от гласовете на първия тур на президентските избори у нас. На балотажа в неделя срещу нея ще се изправи Андрей Гюров, който спечели доверието на 32% от избирателите. Това показват данните на ЦИК при 100% обработени протоколи.

Сред първите 6 се нареждат още Костадин Костадинов, следван с голяма разлика от Радостин Василев, Ивелин Михайлов и Иван Христанов.

Гласовете от чужбина при 100% обработени прототколи показват разместване между първия и втория, които отиват на балотаж.

Андрей Гюров застава на първата позиция с 45,8% от гласовете зад граница. Илияна Йотова остава втора с 22,8 на сто подкрепа. Костадин Костадинов остава трети и в резултатите от чужбина с 11,6%. Следват Ивелин Михайлов, Радостин Василев и Иван Христанов.

Квадратчето "Не подкрепям никого" са избрали 4,4 на 100 от отишлите до урните.

А избирателната активност към 16 часа е била едва 15,95%.

#България избира президент #окончателни резултати #цик

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