ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи балотажа за 1 ноември

До края на днешния ден ЦИК трябва да обяви с решение резултата от първия тур на президентския вот и да насрочи балотаж за тази неделя, 1 ноември. След насрочването му отново започва предизборна кампания, която ще приключи 24 часа преди гласуването.



Окончателно - Илияна Йотова събра 34,8% от гласовете на първия тур на президентските избори у нас. На балотажа в неделя срещу нея ще се изправи Андрей Гюров, който спечели доверието на 32% от избирателите. Това показват данните на ЦИК при 100% обработени протоколи.

Сред първите 6 се нареждат още Костадин Костадинов, следван с голяма разлика от Радостин Василев, Ивелин Михайлов и Иван Христанов.



Гласовете от чужбина при 100% обработени прототколи показват разместване между първия и втория, които отиват на балотаж.

Андрей Гюров застава на първата позиция с 45,8% от гласовете зад граница. Илияна Йотова остава втора с 22,8 на сто подкрепа. Костадин Костадинов остава трети и в резултатите от чужбина с 11,6%. Следват Ивелин Михайлов, Радостин Василев и Иван Христанов.



Квадратчето "Не подкрепям никого" са избрали 4,4 на 100 от отишлите до урните.



А избирателната активност към 16 часа е била едва 15,95%.