Даниел Колинс развали изцяло беларуски полуфинал на турнира WTA 1000 в Рим след победа срещу Виктория Азаренка

Даниел Колинс продължава невероятната си форма в последния си сезон в тура, като се класира за полуфиналите на турнира WTA 1000 в Рим след победа с 6:4, 6:3 срещу Виктория Азаренка за час и 44 минути. Американката е спечелила 19 от последните си 20 мача.

Бившата номер 1 поведе в първия сет с пробив при 2:0 в нейна полза, но 30-годишната ѝ съперничка спечели пет последователни гейма, за да обърне развоя на събитията. Все пак Колинс допусна още един пробив при 5:4, но показа по-добри нерви във важните моменти и спечели подаването на беларускинята, за да затвори сета с 6:4.

Световната номер 15 продължи възхода си и във втората част, взимайки аванс от 4:1. Азаренка върна един пробив за 4:3, но американката показа безупречна игра в последните два гейма, за да затвори мача в своя полза.

