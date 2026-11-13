Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени

Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени, заяви депутатът и бивш министър на вътрешните работи Даниел Митов за светлинните табла на АМ "Тракия"

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "Статистиката за миналата година показва най-ниския брой жертви на пътя. В такива ситуации, когато има опасност, се слагат полицейски автомобили със светлинна сигнализация, поставят се бализи. Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла. Те са доставени, но не са поставени. Управляващите да не реферират към наследството.