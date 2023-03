Даниил Медведев сломи Андрей Рубльов и триумфира в Дубай

Даниил Медведев победи сънародника си Андрей Рубльов с 6:2, 6:2 във финала на турнира по тенис в Дубай с награден фонд 2,855 милиона долара.

Бившият №1 в световната ранглиста реализира два пробива в първия сет. Във втората част равенството се запази до 2:2 гейма, след което Медведев загуби едва пет разигравания по пътя към успеха. 27-годишният тенисист заслужено се поздрави с победата с втория си мачбол след 1 час и 9 минути игра.

Back-to-back-to-back



The moment @DaniilMedwed defeated Rublev to claim his 3rd title in a row!@DDFTennis pic.twitter.com/Pv75OEBhMD