ДБ: КСНС не трябва да бъде протоколно упражнение

В България всички искаме мир. Само Румен Радев и Илияна Йотова продължават да говорят за някакви „войнолюбци“ и така да подменят истинския разговор за сигурността на България с разговор за страх - това заявиха в декларация от ДБ.

Има огромна разлика между политика на мир и политика на затваряне на очите пред опасностите. Мир не се пази, като премълчаваш заплахата. Мир не се пази, като се правиш, че войната няма да стигне до нас, само защото отказваш да назовеш откъде идва опасността.Два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. И тук огромно впечатление прави не само какво каза министър-председателят Радев на брифинга в МС, а какво не каза.Каза, че има атака, че има дронове и има поразени кораби. Но отказа да каже кой стои зад атаката. Това не е подробност. Това е централният въпрос.

Българската държава не може да се държи като страничен наблюдател, когато търговски кораби са атакувани в непосредствената зона на български икономически и стратегически интерес, пишат в декларацията.

Още през юли Демократична България поиска президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради влошаващата се среда за сигурност и рисковете в Черноморския регион. КСНС най-после е насрочен за днес. Първият КСНС, посветен на войната в Украйна, след нейното започване преди 4 години. Това е забележителен факт. Радев никога не го свика по тази тема, Йотова след като 9 месеца беше подканяна с нашите искания да го направи - вече насрочи такъв. Но КСНС не трябва да бъде протоколно упражнение. Не трябва да приключи с общи фрази за „деескалация“, „загриженост“ и „мир“. Затова ние ще настояваме в становището и предложенията на днешния КСНС да бъдат записани конкретни действия.

От ДБ настояват:

Първо. България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно България.

Второ. КСНС трябва ясно да потвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори.

Трето. България да поиска консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор. Чл. 4 е създаден точно за такива ситуации. Той предвижда съюзниците да се консултират, когато според някоя държава членка нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Четвърто. Да се проведе заседание на Съвета за сигурност на ООН, където да се поиска изслушване, съвместно с държавите, под чиито флаг са плавали корабите, защото атака срещу цивилни съдове нарушава Женевските конвенции и Конвенцията на ООН по морско право – т.нар. Конституция на океаните.

Пето. България трябва да се включи много по-активно в противодроновите способности на НАТО.

Шесто. България трябва да участва пълноценно и в общите европейски проекти за дронови и противодронови способности, както и в проектите за морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. Съветът на ЕС вече определи такива способности като общоевропейски отбранителен приоритет.

Седмо. КСНС трябва да предложи конкретен механизъм за постоянна координация с Румъния, Турция и останалите ни съюзници в НАТО за сигурността на Черно море.

Осмо. КСНС трябва да изиска пълна оценка на руските разузнавателни, саботажни и хибридни операции, които могат да засегнат България, както и оценка на взаимодействието на българските служби с партньорските служби.

Искаме мир и точно затова искаме България да може да се защитава. Искаме мир и точно затова искаме Русия да прекрати огъня и да започнат реални преговори.Мир, в който границите не се променят със сила. Искаме мир, в който корабите не се атакуват в Черно море. Мир, в който България е свободна, защитена и сама определя бъдещето си. Искаме истински мир. Не „русский мир“, завършват от ДБ.