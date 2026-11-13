БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма...
Чете се за: 04:22 мин.
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:25 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дейвид Бекъм ще бъде приет в Националната футболна зала на славата на САЩ през 2027 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Бившият английски национал ще получи признание за приноса си към развитието на футбола в страната по време на специална церемония през април

Дейвид Бекъм ще бъде приет в Националната футболна зала на славата на САЩ през 2027 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият английски национал Дейвид Бекъм ще бъде въведен в Националната футболна зала на славата на САЩ през 2027 година. Новината беше обявена на официалния сайт на Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Церемонията ще се състои на 16 април 2027 година на стадион "Тойота“ във Фриско, щата Тексас. Заедно с Бекъм признанието ще получат още Джози Алтидор, Лотар Осиандер, Джули Ерц, Меган Рапино и Тату.

50-годишният англичанин остави значима следа в американския футбол, след като през 2007 година премина в Лос Анджелис Галакси. Трансферът му привлече сериозно международно внимание към първенството на САЩ и допринесе за популяризирането на спорта в страната.

Бекъм носи екипа на Лос Анджелис Галакси до 2012 година, като през този период спечели два пъти шампионската титла в MLS - през 2011 и 2012 година. Англичанинът триумфира и два пъти с отличието за най-добър отбор в редовния сезон - през 2010 и 2011 година.

След края на състезателната си кариера бившият халф на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид продължи да бъде активно ангажиран с развитието на футбола отвъд Океана.

Той стана съсобственик на Интер Маями, който постепенно се утвърди като един от най-разпознаваемите клубове в американското първенство. През 2025 година тимът спечели първата си шампионска титла в MLS.

#Зала на славата в САЩ #Дейвид Бекъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
1
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Почина Джаро Стоянов
2
Почина Джаро Стоянов
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
3
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
4
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
6
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
6
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...

Още от: Европейски футбол

НА ЖИВО: България - Исландия 0:0, "лъвовете" се нуждаят от победа
НА ЖИВО: България - Исландия 0:0, "лъвовете" се нуждаят от победа
Решението по обжалването на Манчестър Сити се очаква в началото на 2027 година Решението по обжалването на Манчестър Сити се очаква в началото на 2027 година
Чете се за: 01:37 мин.
Роналдиньо се завръща на терена след повече от десетилетие извън професионалния футбол Роналдиньо се завръща на терена след повече от десетилетие извън професионалния футбол
Чете се за: 02:12 мин.
Лионел Меси се завръща в Аржентина за приятелски мач между Интер Маями и Ривър Плейт Лионел Меси се завръща в Аржентина за приятелски мач между Интер Маями и Ривър Плейт
Чете се за: 02:50 мин.
Борусия Дортмунд планира да подсили защитата си през зимния трансферен прозорец Борусия Дортмунд планира да подсили защитата си през зимния трансферен прозорец
Чете се за: 03:22 мин.
България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона
Чете се за: 12:40 мин.
У нас
Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
15-годишен ученик беше задържан за разпространение на дрога в училище
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Без парно и топла вода: Ученици минават онлайн, а жители на...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ