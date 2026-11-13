Дейвид Бекъм ще бъде приет в Националната футболна зала на славата на САЩ през 2027 година

Бившият английски национал Дейвид Бекъм ще бъде въведен в Националната футболна зала на славата на САЩ през 2027 година. Новината беше обявена на официалния сайт на Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Церемонията ще се състои на 16 април 2027 година на стадион "Тойота“ във Фриско, щата Тексас. Заедно с Бекъм признанието ще получат още Джози Алтидор, Лотар Осиандер, Джули Ерц, Меган Рапино и Тату.

50-годишният англичанин остави значима следа в американския футбол, след като през 2007 година премина в Лос Анджелис Галакси. Трансферът му привлече сериозно международно внимание към първенството на САЩ и допринесе за популяризирането на спорта в страната.

Бекъм носи екипа на Лос Анджелис Галакси до 2012 година, като през този период спечели два пъти шампионската титла в MLS - през 2011 и 2012 година. Англичанинът триумфира и два пъти с отличието за най-добър отбор в редовния сезон - през 2010 и 2011 година.

След края на състезателната си кариера бившият халф на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид продължи да бъде активно ангажиран с развитието на футбола отвъд Океана.

Той стана съсобственик на Интер Маями, който постепенно се утвърди като един от най-разпознаваемите клубове в американското първенство. През 2025 година тимът спечели първата си шампионска титла в MLS.