"Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането за оставка на председателя на НС

Изцяло подкрепяме искането за оставка на председателя на Народно събрание Михаела Доцова и се обръщаме към лидера на управляващата партия Румен Радев да я поиска в прав текст и незабавно да сложи край на недопустимата агресия в публичното си поведение. Това се посочва в позиция на "Демократи за силна България", изпратена до медиите.

Радан Кънев: "Днес се проведе заседание на разширеното ръководство на "Демократи за силна България". Единодушното мнение на членовете на ръководството и депутатите на партията е, че скандалният инцидент пред централата на партията на Румен Радев е логично продължение на кампанията на противопоставяне и насаждане на страх и разделение, която водят лично премиерът и президентът. В паниката си от промяната в обществените настроения, управляващите и лично техният лидер и кандидатът им за президент се отдадоха на агресивни нападки срещу опозицията и алтернативата - демократичния кандидат за президент Андрей Гюров. Неадекватната реакция на председателя на парламента, на НСО и на присъстващите депутати от мнозинството е следствие на атмосферата на разделение, създадена от най-високото ниво в държавата".