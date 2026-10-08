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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Денков: Черно море е арена на бойни действия, трябват мерки сега и веднага

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Ние не подкрепихме декларацията след КСНС, защото в най-голяма степен тя не отразява рисковете, които стоят пред България. Няма нужда от никаква паника, но трябва да си дадем ясна сметка, че трудностите пред търговията през Черно море, опасността цялото корабоплаване да бъде блокирано е съвсем реална. Това заяви Николай Денков от "Продължаваме промяната".

По думите му "няма кораб, който да е сигурен, че ще премине безопасно през Черно море".

"Въпросът е как ние осигуряваме нефт в тази ситуация през Черно море за "Лукойл", как осигуряваме износа на пшеница от реколтата, как изнасяме българската?", попита той.

Този тип мерки изобщо не са били обсъждани, посочи Денков. Нямаше такъв акцент, допълни той.

"Ние не знаем дали тези преговори ще дадат резултат и кога. Нямаше никакво съмнение в дискусията вчера, че говорим за военни действия в Черно море. Стана дума за десетки потънали кораби и за стотици, които са пострадали през последните месеци. Така, че Черно море си е арена на бойни действия в момента, а ние трябва да взимаме мерки сега и веднага".

Вижте целия разговор във видеото

#Атака с дронове в черно море #Николай Денков

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