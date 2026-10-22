Десет български треньори по волейбол участват в международен семинар в Италия с главен лектор Марчело Абонданца

Десет български треньори от всички региони на страната участват в десетдневен международен обучителен семинар в Чезена, Италия. Главен лектор е селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца.

Българските треньори в семинара со Дариа Георгиева (ВК Олимпиец Плевен), Васил Чилов (ВК Казанлък Волей), Марио Димитров (ВК Металург Перник), Патрисия Чолева (ВК Лъвски Сърца), Слави Кофов (НСА), Анатоли Пенев (ВК Троян Волей), Росен Костов (ВК Перун 1 Варна), Андрей Янчев (ВК Самоков 2009) и Георги Костадинов (ВК Академик Волей София).

Обучението се провежда по проект на Европейския съюз и Международната федерация по волейбол (ФИВБ), насочен към развитието на треньорските и техническите кадри. Програмата обхваща широк кръг от теми, свързани с тактиката, усъвършенстването на волейболните умения, изграждането на култура и менторство във волейбола.

Специално внимание е отделено на съвременните методи за анализ и обратна връзка в тренировъчния процес. Участниците се запознават с автоматизирани системи за проследяване и оценка на представянето, както и с приложението на биофийдбек и аудио-визуална корекция при подготовката и изпълнението на техническите елементи от състезателите.

В лекциите си Марчело Абонданца представя и свои разработки, свързани с организацията на играта в защита и взаимодействието между блокадата и защитата. Практическите примери дават възможност на треньорите да разгледат в детайли принципите, които стоят зад изграждането на ефективна защитна система.

Програмата включва и посещения на срещи от италианския шампионат. Българските треньори вече присъстваха на двубоя при жените между Валефолия и Кунео, като наблюдението на мачове на високо ниво допълва теоретичната част на обучението с практически примери от състезателната среда.

Участието на българските специалисти в семинара е част от стратегията на Българската федерация по волейбол за развитие на треньорските кадри и повишаване на тяхната компетентност. Обмяната на опит, достъпът до съвременни методи за подготовка и възможността за надграждане на професионалните знания са важна част от усилията за устойчиво развитие на волейбола в България.