Десетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.

Повечето от пострадалите са получили леки наранявания, но няколко души с с по-сериозни травми, заяви говорител на спасителните служби, цитиран от информационна агенция ЧТК. Пострадалите са откарани в болница.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.

Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица е спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.

Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 7.00 ч. сутринта местно време. Не е ясно защо двата влака са се намирали на един и същи коловоз.

Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват. Очаква се разчистването на мястото на катастрофата да отнеме няколко часа.

Двама словашки граждани са сред пострадалите при сблъсъка на два влака в Прага, съобщи словашкият министър на външните работи Юрай Бланар след заседание на правителството, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР. Той уточни, че и двамата са с леки наранявания. По думите на Бланар около 15 от пострадалите при инцидента са чуждестранни граждани.

Общо 46 души са пострадали при сблъсъка на два пътнически влака в района на централната железопътна гара в Прага, като четирима от тях са в тежко състояние.

Спасителните операции вече са приключили, а причините за произшествието се разследват. Движението на влаковете е възстановено на четири от пероните на централната гара.