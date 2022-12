Девин Букър отбеляза 58 точки за обрат на Финикс срещу Ню Орлиънс

Девин Букър отбеляза рекордните си 58 точки при домакинската победа на Финикс над Ню Орлинъс със 118:114 тозки в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Звездата на Сънс преминава границата от 50 точки за втори път в кариерата си, след като реализира 51 срещу Чикаго на 30 ноември. Срещу Пеликанс Букър добави 5 борби и 5 асистенции.

С негова помощ Финикс успя да навакса изоставане от 24 точки в средата на третата част. Сънс отговориха със серия от 25-6 и намалиха разликата до само 5 в заключителната четвърт.

Победата бе втора поредна за Финикс, а Ню Орлиънс е в серия от три поражения. Зайън Уилямсън се отчете с 30 точки за гостите, а Си Джей Маккълъм добави 27.

Devin Booker dropped his second 50+ point game of the season tonight



58 PTS

6 REB

5 AST

6 3PM



So tough. pic.twitter.com/FcqYRSkoTZ