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Диа Евтимова с две победи на турнир в САЩ

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

диа евтимова достигна полуфиналите двойки санта маргерита пула
Снимка: БФТ
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Българската тенисистка Диа Евтимова постигна победи на единично и на двойки на старта на турнира на клей в Хилтън Хед Айлънд (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

39-годишната състезателка се класира за втория кръг поединично след успех над преминалата през квалификациите 18-годишна представителка на домакините Амалия Елизарова с 6:3, 6:3. Така тя записа първа победа за сезона в основна схема на състезание от веригата на Световния тенис, а следващата й съперничка ще бъде 15-годишната американка Лани Чанг.

В надпреварата при дуетите Евтимова и Киара Хардинг (САЩ) надделяха над представителките на домакините Айлънд О'Брайън и Алисън Уанг с 6:2, 6:4 и на четвъртфиналите ще срещнат поставените под номер 2 Сара Шумейт и Софи Уилямс (САЩ).

#Диа Евтимова

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