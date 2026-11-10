Димитър Стоянов: Два самолета „Спартан“ и два вертолета „Кугър“ бяха приведени в готовност за помощ

Още сутринта организирахме изпращане на екипи от Военномедицинска академия - Сливен, два екипа с реанимобили, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Два спартана бяха пребазирани на летище "Безмер". По същото време имахме готовност с два вертолета "Кугър", с допълнително два екипа на летище "Крумово", готови да окажат необходимата помощ.

Реанимобили бяха изпратени от близките формирования от състава на българската армия, уточни военният министър и допълни, че оказват пълно съдействие на Министерството на здравеопазването.

Тази сутрин две тежки верижни катастрофи станаха при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. До момента е потвърдена смъртта на 12 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.