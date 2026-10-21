Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.
"Това не трябва да притеснява българските граждани – водим усилено наблюдение над териториалните води на България", допълни министърът.
Димитър Стоянов допълни, че вчера са направени първите полети с безпилотната система.
Важното е, че ще оперират българските въоръжени сили, каза той.
В отговор на въпрос за достъпа до кораба „Челси - 3“ Стоянов отговори, че се води досъдебно производство от Военната прокуратура.
"Извършва се преглед, търсят се отломки от безпилотни летателни апарати, обяви той. Нека да приключат дейностите и тогава може да има повече информация", коментира министърът.
Тези останки, за които се коментира вчера, предстоят да бъдат идентифицирани – дали са част от кораб, от дрон или от нещо друго, заяви Стоянов.