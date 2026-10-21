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Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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димитър стоянов повече активиране българската авиация черноморското крайбрежие
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Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

"Това не трябва да притеснява българските граждани – водим усилено наблюдение над териториалните води на България", допълни министърът.

Димитър Стоянов допълни, че вчера са направени първите полети с безпилотната система.

Важното е, че ще оперират българските въоръжени сили, каза той.

В отговор на въпрос за достъпа до кораба „Челси - 3“ Стоянов отговори, че се води досъдебно производство от Военната прокуратура.

"Извършва се преглед, търсят се отломки от безпилотни летателни апарати, обяви той. Нека да приключат дейностите и тогава може да има повече информация", коментира министърът.

Тези останки, за които се коментира вчера, предстоят да бъдат идентифицирани – дали са част от кораб, от дрон или от нещо друго, заяви Стоянов.

#Челси - 3 #Министър на отбраната Димитър Стоянов #достъп #Черноморско крайбрежие #полети

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