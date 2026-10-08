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Димо Дренчев от "Възраждане" за декларацията след КСНС: Поредица от клишета

Николай Минков от Николай Минков
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Тя не съдържа абсолютно нищо по същество, заяви той

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След консултативния съвет по национална сигурност при президента заради атаките в Черно море - разнопосочни политически позиции по приетия документ. От политическа партия "Възраждане" направиха следния коментар след като вчера напуснаха КСНС:

"Защото всъщност този съвет продължи твърде много време след като позициите станаха ясни и нямаше нужда от тези опити на президента Йотова този съвет да излезе с някакво единодушно решение с декларация се видя, че ще бъдат увенчани с неуспех, което е и най-нормалното нещо. Тъй като партиите са на съвсем различни позиции. От една страна имате ястребите, които искаха моментално да обявим едва ли война на Руската федерация. От друга страна имате партия като "Възраждане", която иска България да обяви и да се придържа към неутралитет".

Декларацията беше една поредица от клишета, които и chat gpt може да ви ги напише за минута и половина, заяви Димо Дренчев. Допълни, че тя не съдържа абсолютно нищо по същество.

"И да, България иска още повече дипломация, но същевременно с това непрекъснато подпомага едната от двете воюващи страни".

Вижте целия разговор във видеото

#Атака с дронове в черно море # "Възраждане" #Димо Дренчев

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