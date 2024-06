Доминик Янков герой в голово шоу на Монреал в МЛС

Доминик Янков и Монреал Импакт стопираха своята серия без успех в последните си четири срещи от редовния сезон на МЛС. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Филаделфия Юниън с 4:2 в мач от Източната конференция. На стадион „Сапуто“ в Монреал бившият играч на Лудогорец изигра ключова роля за успеха на канадците. Той влезе от пейката, но намери място сред листата на голмайсторите.

За Монреал се разписаха още Джоузеф Мартинес, Брайс Дюк и Руан, докато за Филаделфия точни бяха Куин Съливан и Хесус Буено. Янков и компания събраха актив от 22 точки и се намират на десетото място, с което продължават да мечтаят за участие в плейофите. На 4 юли (четвъртък) канадците ще имат визита на Ню Йорк Сити.

