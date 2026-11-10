ДПС поднесе съболезнования на близките на починалите във верижната катастрофа на АМ "Тракия"

От името на ДПС поднасям искрените ни съболезнования към близките на жертвите, пожелания за бързо възстановяване на ранените, заяви лидерът на партията Делян Пеевски в позиция до медиите.

Той изрази благодарност за мъжеството на десетките полицаи, медици и сестри, военнослужещи и доброволци, които спасяват и се борят за живота на пострадалите.

"Кошмарът на магистрала “Тракия” е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея. Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо “преди” или да обещават с “работни групи” нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост. Властта е отговорност", пише още Делян Пеевски.