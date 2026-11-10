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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

ДПС поднесе съболезнования на близките на починалите във верижната катастрофа на АМ "Тракия"

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позволим откраднат изборите каза делян пеевски
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От името на ДПС поднасям искрените ни съболезнования към близките на жертвите, пожелания за бързо възстановяване на ранените, заяви лидерът на партията Делян Пеевски в позиция до медиите.

Той изрази благодарност за мъжеството на десетките полицаи, медици и сестри, военнослужещи и доброволци, които спасяват и се борят за живота на пострадалите.

"Кошмарът на магистрала “Тракия” е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея. Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо “преди” или да обещават с “работни групи” нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост. Властта е отговорност", пише още Делян Пеевски.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #жертви #съболезнования #ДПС

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