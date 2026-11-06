Дунав пътува до Пловдив за визита на Ботев

С два мача в петък, 6 ноември ще бъде открит 13-ият кръг в Първа лига. От 17:00 часа Септември е домакин на Локомотив София, докато в 19:15 стартира срещата между Ботев Пловдив и Дунав Русе.

Новаците в елита претърпяха разочарование в края срещу шампиона Левски, допускайки късен гол в 93-та минута. Възпитаниците на Георги Чиликов изразиха претенции срещу съдийството на Мариян Гребенчарски и неотсъден ранен червен картон на капитана на „сините“ Кристиан Димитров за нарушение срещу Хосе Кабаркас. Бранителят напусна принудително терена със съмнения за тежка контузия, а Дунав остана с празни ръце въпреки себераздаването в отбрана.

Дунав има нужда от точки, тъй като е десети с 11 пункта. С пет позиции и 11 повече в таблицата е воденият от Станислав Генчев Ботев Пловдив. „Канарите“ бързо се реваншираха за загубата от ЦСКА 1948 с 0:4 в Бистрица, разбивайки Локомотив София с 5:2 в „Надежда“. Франклин Маскоте се развихри с хеттрик за „жълто-черните“. Клубът направи жест към феновете преди домакинството срещу Дунав, намалявайки цените на билетите в знак на признателност заради подкрепата след убийството на собственика Илиян Филипов. Сега играчите на Ботев ще се опитат да ги зарадват с нова победа, която да ги доближи на три точки от четвъртия ЦСКА 1948.

По-рано през деня Септември и Локо София си дават среща на стадион „Георги Аспарухов“. Любопитният избор се налага заради мачовете на Левски с Ягелония в Лига Европа и с ЦСКА от Първа лига, които са на Националния стадион съответно в четвъртък и неделя. И двата отбора имат крещяща нужда от точки – септемврийци са на дъното с осем точки. Една повече има 12-ият Локомотив, който се раздели с треньора Любослав Пенев. Това се случи преди разгрома от Ботев у дома, като в петък отборът ще бъде воден от главния мениджър на академията Александър Георгиев.

Септември отстъпи на Арда в последния си двубой с 1:2 в Кърджали и е в серия от седем поредни загуби във всички турнири – шест в първенството и една за Купата на България от Локомотив Горна Оряховица. Отборът спечели за последно в елита срещу ЦСКА 1948 на 23 август. Засега треньорската рокада – смяната на Шимао Фрейташ с Младен Кашчелан, не дава резултат.