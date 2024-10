Два дни по-късно: Григор Димитров довърши започнатото срещу Зизу Бергс

Григор Димитров си осигури място в третия кръг на "Мастърса" в Шанхай. Най-добрият български тенисист преодоля Зизу Бергс с 6:3, 3:6 и 6:2 в среща от втория кръг на надпреварата с награден фонд 9 милиона долара.

Outfit: 10/10

Performance: 10/10@GrigorDimitrov defeats Bergs to progress to round 3 at the #RolexShanghaiMasters! pic.twitter.com/VCyf1xEOVB