Двама младежи са задържани във Видинско за притежание на канабис

Двама младежи са задържани в полицейския арест във Видин за притежание на канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Видин.

Първият случай е от 23 октомври, когато около 14.30 часа служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са засекли 18-годишен жител на областния град в района на ж.к. „Христо Ботев“. Забелязвайки полицаите, той изхвърлил на земята саморъчно свита цигара и две пликчета със суха зелена листна маса. Направеният полеви наркотест отчел наличието на канабис с общо тегло 3,74 грама. При последвало претърсване в дома на младежа в условията на неотложност разследващите иззели още 6,77 грама от същото наркотично вещество. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс.

При втори случай е задържан 21-годишен жител на село Кутово. Той е бил спрян за проверка в град Видин, като от него служителите на реда са иззели зелена суха листна маса със специфичен мирис на канабис. По случая е образувана преписка по чл. 354а от Наказателния кодекс.

При специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението на 15 септември във Видин и село Градец бяха задържани трима криминално проявени мъже. Тогава при претърсване на два адреса във Видин, обитавани от 39-годишен мъж, криминалисти откриха и иззеха 11,5 грама кристали и три таблетки екстази, 72 грама сух канабис и 14 грама амфетамин, чието разпространение бе пресечено.

За денонощието от 5.00 часа на 25 октомври до 5.00 часа днес полицейските екипи в региона са се отзовали на 17 сигнала от граждани, два от които са били за нарушаване на нощната тишина. При извършената контролна дейност са проверени 95 души и 137 моторни превозни средства, като за установените нарушения са съставени 9 акта и 26 фиша.