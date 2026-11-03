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Двубоят Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен обещава голове и футболно шоу

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Четвъртият кръг на основната фаза в Шампионската лига предлага 9 мача във вторник.

барселона байерн ливърпул атлетико продължават четвъртфиналите шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Във вторник ще се изиграят 9 мача от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Сблъсъкът в Мадрид между Атлетико и Байерн привлича вниманието на цяла Европа.

19:45, Шахтьор – Спортинг

Португалците имат шест точки след три изиграни кръга, но изненадващата домакинска загуба от ЛАСК показа слабостите в защитата им. Украинският тим разполага с четири точки и все още има реални шансове да се бори за място в плейофите.

Шахтьор може да създаде сериозни проблеми на съперника, особено при бързите преходи от защита в атака. Въпреки това Спортинг разполага с по-класни футболисти и изглежда по-убедителен при организираните позиционни атаки.

19:45, Галатасарай - Щутгарт

Погледите в този мач ще бъдат насочени към новата звезда на турския тим - руснакът Алексей Батраков. Към него вече има интерес от най-големите клубове в Европа, включително Ливърпул и ПСЖ. Той отбеляза голове в предишните два мача на Галатасарай в Шампионската лига и се превърна в една от основните надежди на "чим-бом" за пробив в елиминациите.

Щутгарт има седем точки и все още няма загуба в турнира, но да спре атаката на домакините няма да бъде лесно. Гостите също умеят да създават опасни положения, а защитата на Галатасарай неведнъж е показвала слабости.

22:00, Виляреал – ПСЖ

Това е един от най-интересните мачове за деня. ПСЖ започна перфектно основната фаза на Шампионската лига, записвайки три победи и отбелязвайки 14 гола.

Виляреал има три точки, а защитата му вече изпита сериозни затруднения срещу съперници със силна атака. Парижани умеят да използват свободните пространства и не разчитат на един конкретен голмайстор. Дори домакинското предимство едва ли ще помогне на испанците да неутрализират напълно атакуващия потенциал на гостите.

22:00, ЛАСК - Слован

Австрийците изненадващо победиха Спортинг и доказаха, че могат да се противопоставят дори на съперници с по-голямо име. Ситуацията при Слован е далеч по-тежка: три загуби в три мача и последно място в общото класиране.

Тимът от Братислава редовно допуска грешки в защита, особено когато е подложен на сериозен натиск. На свой терен ЛАСК би трябвало да създаде достатъчно положения за победа.

22:00, Бодьо/Глимт – Лил

Норвежците вече поднесоха голямата изненада, побеждавайки Борусия Дортмунд, и сега се надяват на нов успех пред собствена публика. Лил загуби и трите си мача в основната фаза, а защитата му изглежда неподготвена за сблъсъци с агресивни съперници.

Изкуствената настилка и специфичните условия за игра в Норвегия традиционно създават допълнителни трудности за гостуващите отбори. Бодьо/Глимт ще се опита да поеме инициативата още от началото и да използва предимството на своя стадион.

22:00, Манчестър Юнайтед – Рома

Друг, изключително интересен сблъсък в Шампионската лига. Юнаютед се намира в страхотна криза, която може да завърши единствено с уволнението на мениджъра Майкъл Карик. Тежката загуба от Комо в предишния кръг само подчерта сериозните проблеми в играта на "червените дяволи". Рома е с четири точки и изглежда малко по-добре организиран отбор.

Римляните могат да се възползват от грешките на английския тим при изнасянето на топката и да създадат достатъчно опасности при бързите си атаки. Домакинското предимство на "Олд Трафорд" обаче не позволява напълно да бъдат отписани шансовете на англичаните.

22:00, Барселона – Астън Вила

Каталунците продължават да бъдат сред най-резултатните отбори в турнира, но загубата от ПСЖ разкри сериозни слабости във високата им защитна линия.

Астън Вила има девет точки от девет възможни и заема второто място в общото класиране. Англичаните са достатъчно добре организирани, за да не позволят на домакините безпрепятствено да създават положения. Въпреки всичко, Барселона е считан за фаворит.

22:00, Атлетико М – Байерн М

Един от най-очакваните сблъсъци в четвъртия кръг. Мюнхенци разполагат с изключително резултатна атака, но невинаги са достатъчно надеждни в защита. Допълнителен проблем за тях е отсъствието на няколко основни фигури от състава, плюс треньора Венсан Компани.

На свой терен Атлетико може да наложи агресивен стил и ефективно да се възползва от грешките на съперника. Отборът на Диего Симеоне обаче също изпитва затруднения срещу бързи и офанзивни футболисти.

22:00, Фейенорд – Интер

Миланци изненадващо имат само три точки след първите три кръга и вече не могат да си позволят нова грешка. Фейенорд също е с три точки, но редовно изпитва затруднения срещу отбори с качествена позиционна атака.

Интер разполага с по-балансиран състав и може да контролира развитието на мача, благодарение на превъзходството си в центъра на терена. Нидерландците със сигурност ще разчитат на подкрепата на трибуните, но предимството в класата все пак е на страната на гостите.

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#Атлетико Мадрид #Байерн Мюнхен

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